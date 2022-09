Arrascaeta e Varela - Reprodução

Publicado 27/09/2022 13:39

Rio - A seleção uruguaia contará com um jogador do Flamengo como titular em seu último amistoso antes da Copa do Mundo. Para encarar o Canadá, nesta terça-feira, na Eslováquia, o técnico Diego Alonso decidiu dar uma oportunidade ao lateral Guillermo Varela.

Por sua vez, Arrascaeta começará novamente no banco de reservas. Na última sexta-feira, na derrota por 1 a 0 para o Irã, a dupla entrou apenas no segundo tempo e atuou por 22 minutos, tendo uma atuação tímida.

A escalação do Uruguai para o amistoso desta sexta-feira tem Rochet; Varela, M. Cáceres, S. Cáceres e Oliveira; Bentacur, Valverde, Canobbio e De La Cruz; Darwin Núñez e Luís Suárez.