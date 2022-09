Gabigol é o único do quarteto ofensivo do Flamengo que poderá enfrentar o Fortaleza - Marcelo Cortes / Flamengo

Gabigol é o único do quarteto ofensivo do Flamengo que poderá enfrentar o FortalezaMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 27/09/2022 13:18

Foram 10 dias sem jogos, um descanso necessário para o Flamengo, que a partir do duelo de quarta-feira (28), contra o Fortaleza, dará início à última maratona da temporada. O duelo contra os cearenses, às 19h no Castelão, será o primeiro de 14 jogos nos próximos 47 dias, incluindo as decisões de Libertadores e Copa do Brasil.



Em um calendário curto por causa da Copa do Mundo, a última rodada do Brasileirão será em 13 de novembro, e fará do Flamengo o único clube no Brasil que jogará duas vezes na semana até o fim da temporada. O que obrigará o técnico Dorival Júnior a dosar com muito cuidado o aproveitamento dos titulares, visando aos títulos da Libertadores e da Copa do Brasil.



A 12 pontos do líder Palmeiras, o Rubro-Negro utilizará o Brasileirão como preparação para as duas finais, que serão disputadas nos dias 12 e 19 (contra o Corinthians) e 29 de outubro (Athletico-PR, em Guayaquil). O time reserva será muito utilizado, aproveitando alguns titulares, como vinha acontecendo antes da parada para a Data Fifa.



A começar contra o Fortaleza, já que o Flamengo terá os desfalques que estão nas seleções, como Pedro, Everton Ribeiro, Arrascaeta e Vidal. Tudo para manter o bom desempenho físico dos jogadores nos momentos decisivos da temporada e evitar lesões para não ter desfalques, principalmente com Arrascaeta, que vem sofrendo com pubalgia.