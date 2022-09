Dorival não poderá contar com 10 jogadores do elenco principal - Gilvan de Souza/C.R. Flamengo

Publicado 27/09/2022 14:32

Rio - O Flamengo divulgou, no começo da tarde desta terça-feira (27), a lista dos relacionados para o duelo com o Fortaleza, na próxima quarta-feira (28), às 19h, no Castelão, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Para o confronto, o técnico Dorival Júnior não poderá contar com dez jogadores do elenco principal. Os uruguaios Arrascaeta e Varela, os chilenos Arturo Vidal e Erick Pulgar, e os brasileiros Everton Ribeiro e Pedro estão representando as suas seleções, e não ficarão a disposição. Além deles, Rodrigo Caio e Bruno Henrique, que estão no departamento médico, e Everton Cebolinha e Marinho, expulsos no clássico contra o Fluminense, também desfalcarão o Rubro-Negro.

Por conta do alto número de desfalques, Dorival Júnior foi obrigado a levar alguns jogadores do sub-20 para a partida. Ao todo, seis jogadores da equipe de base estarão à disposição do treinador no duelo com a equipe do Nordeste.

Confira a lista dos relacionados do Flamengo para o confronto com o Fortaleza:

Goleiros: Diego Alves, Hugo Souza e Santos.

Laterais: Ayrton Lucas, Filipe Luís, Matheuzinho e Rodinei.

Zagueiros: David Luiz, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Pablo.

Meias: Diego Ribas, Igor Jesus, João Gomes, Kayke David, Matheus França, Thiago Maia e Victor Hugo.

Atacantes: Gabigol, Mateusão, Pedrinho, Petterson e Werton.