Flamengo faz história no NFTDivulgação

Publicado 27/09/2022 13:00

Rio - O Flamengo assinou com o Futster, primeiro game brasileiro de football manager com cards de NFTs

colecionáveis, para entrada no universo dos games NFT. A pré-venda dos pacotinhos de cards oficiais

do Flamengo foi iniciada nesta terça-feira (27). Nos pacotinhos do clube, estão diversos nomes do

elenco atual: Arrascaeta, Vidal, Everton Cebolinha, Rodinei, Filipe Luís, Pulgar, Guillermo Varela, Léo

Pereira, Bruno Henrique, João Gomes, Santos, Rodrigo Caio, Pablo, Hugo, Thiago Maia, Diego Alves e

Marinho.

Além dos pacotinhos do Flamengo e dos demais clubes que estarão no game, o player também

conta com a possibilidade de comprar o pacotinho do Futster, com cards de atletas fictícios.

O vice-presidente de Comunicação e Marketing do Flamengo, Gustavo Oliveira, comemora a adesão

do clube ao game:



"O Flamengo está sempre atento às tendências do mercado para buscar as melhores parcerias para

o clube e atender aos anseios dos nossos torcedores. Estamos muito animados com mais esse novo

projeto e temos certeza que a Nação Rubro-Negra vai aproveitar muito esse novo produto", disse o

dirigente.

O produtor executivo do Futster, Ivan Duffles, destaca a importância das novas parcerias: "O Futster é inspirado na paixão brasileira pelo futebol e os clubes são parte fundamental disso. É por eles que os torcedores vão ao estádio, comemoram. A parceria com grandes instituições torna o game ainda mais interessante, dando ao usuário a chance de jogar com clubes e atletas reais. O game vai ter atualizações constantes e mais novidades serão anunciadas nas próximas semanas. Bruno Natal, diretor criativo do game, comenta sobre a junção dos álbuns de figurinhas com a tecnologia:



"O Futster combina a febre dos álbuns de figurinhas e o apelo dos games, digitalizando a

experiência de colecionar. Além de serem lindos, os cards colecionáveis são peças fundamentais em

um game de futebol baseado em escalar equipes e traçar a melhor estratégia para seu time".

COMO SERÃO OS PACOTINHOS DE CARDS



Os pacotinhos, que contêm três cards colecionáveis, estão disponíveis nas categorias Várzea,

Favoritos, Campeões e Ídolos. Já os cards são divididos em seis níveis de “raridade”: Simples,

Comum, Incomum, Raro, Craque e Lenda. No período de pré-venda - que vai até o dia 11 de outubro

ou enquanto durarem os pacotinhos -, as categorias Favoritos e Campeões terão um desconto de

50% e a categoria Ídolos terá R$ 200 de redução em relação ao preço original.



- O pacotinho Várzea - que ainda não estará disponível na pré-venda - será vendido por R$ 3 e

terá cards de todas as raridades, mas apenas de jogadores fictícios.



- O pacotinho Favoritos, vendido a R$ 15 (valor integral: R$ 30), possui cards de todas as

raridades - com jogadores reais e fictícios.



- O pacotinho Campeões, vendido a R$ 35 (valor integral: R$ 70), não contempla cards da

raridade Simples, o que exclui os de menor valor.



- O pacotinho Ídolos custa R$ 1.000 (valor integral: R$ 1200) e possui apenas cards das

categorias Raro, Craque e Lenda.



Considerando essas especificidades de cada categoria de pacotinho, todos os cards são distribuídos

de forma aleatória. No total, estarão à venda 26 mil pacotinhos Favoritos, 13 mil pacotinhos

Campeões e 635 pacotinhos Ídolos por clube.



Os cards adquiridos exclusivamente na pré-venda serão especiais para marcar o lançamento do

Futster e, futuramente, darão acesso a experiências no game. Posteriormente, haverá, ainda, um

tipo de card que não estará disponível ainda na pré-venda, o card Único. Esses exemplares, com

tiragem de apenas uma unidade, terão atletas de maior destaque e serão conquistados apenas por

meio de leilões na plataforma do Futster.



Todos os players que adquirirem os pacotinhos de cards na pré-venda terão acesso ao game no dia 11

de outubro, uma semana antes do lançamento público, em 18 de outubro. Também no dia 11, a venda

geral dos cards será aberta, ou seja, os usuários que já tiverem acesso ao game poderão comprar

novos cards e os players que só terão acesso a partir do dia 18 também poderão adquirir. Para

comprar os pacotinhos, é preciso entrar no site do game, acessar a loja do clube ou do Futster e

escolher a categoria que deseja.