FBL-LIBERTADORES-FLAMENGO-VELEZ A fan of Flamengo cheers for his team before the Copa Libertadores second leg semifinal football match between Flamengo and Velez Sarsfield, at the Maracana stadium in Rio de Janeiro, Brazil, on September 7, 2022. - AFP

FBL-LIBERTADORES-FLAMENGO-VELEZ A fan of Flamengo cheers for his team before the Copa Libertadores second leg semifinal football match between Flamengo and Velez Sarsfield, at the Maracana stadium in Rio de Janeiro, Brazil, on September 7, 2022.AFP

Publicado 26/09/2022 22:18

O Flamengo informou que a venda de ingressos para a final da Libertadores começará nesta quarta-feira, a partir das 10h. Inicialmente, apenas os sócios poderão comprar as entradas. A comercialização para o público geral terá início apenas na sexta-feira, também a partir das 10h.

Para comprar os ingressos é preciso entrar no site libertadores.eleventickets.com . Abaixo, confira a abertura de vendas para cada plano:

PACOTES / NAÇÃO DIAMENTE / MAIOR DO MUNDO - 28/09, às 10h

NAÇÃO PLATINA / MAIS QUERIDO - 28/09, às 14h

NAÇÃO OURO / SEMPRE CONTIGO - 28/09, às 18h

NAÇÃO PRATA / JOGAMOS JUNTOS - 29/09, às 10h

NAÇÃO BRONZE / ONDE ESTIVER - 29/09, às 14h

NAÇÃO JR / PÚBLICO GERAL ONLINE - 30/09, às 10h

Vale destacar que está abertura é para o setor sul, destino exclusivamente à torcida do Flamengo. Este setor é da categoria 3, cujo valor do ingresso é de 142 dólares (R$ 760 na cotação atual).

Em tempo: a final da Libertadores acontece no Estádio Monumental de Guayaquil, às 17h (de Brasília), no dia 29 de outubro.