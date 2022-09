Gabigol - Marcelo Cortes / Flamengo

GabigolMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 26/09/2022 18:35

A Quarta Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) julgará Gabigol por "ato desleal" na partida do Flamengo contra o Ceará. A sessão está agendada para acontecer nesta quinta-feira, às 10h, e contará com transmissão ao vivo no site do STJD.

RELEMBRE O CASO

No dia 4 de setembro, Flamengo e Ceará empataram em 1 a 1 no Maracanã, pela 25ª rodada do Brasileirão. Já nos acréscimos do segundo tempo desta partida, Gabigol recebeu o segundo cartão amarelo e acabou indo para o vestiário mais cedo.

“Expulsei por receber 2ª advertência na partida por atitude antidesportiva ao chutar a bola contra seu adversário em reinicio de jogo através de tiro livre direto a favor de sua equipe", relata a súmula do árbitro da partida.

Cabe destacar que, além de Gabi, Jô também será julgado. O atacante do Vozão recebeu o cartão vermelho aos 18 minutos do segundo tempo por reclamação com o árbitro, que informou ter se sentido ofendido com a atitude do jogador.

"Por socar o ar em minha direção, proferindo as seguintes palavras a mim: 'vai tomar no c*'!'Foi mão'!", diz o relato na súmula.

POSSÍVEIS CONSEQUÊNCIAS

Gabigol responderá ao artigo 250 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que fala sobre "praticar ato desleal ou hostil". Dessa forma, ele corre o risco de pegar uma suspensão de um a três jogos.



Jô, por sua vez, será julgado com base no artigo 258, inciso II, do CBJD por "desrespeitar a equipe de arbitragem". Tal infração prevê suspensão de um a seis jogos.