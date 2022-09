Ingressos esgotados para a torcida do Flamengo no duelo de volta da final da Copa do Brasil - Gilvan de Souza/C.R. Flamengo

Publicado 26/09/2022 15:11

Rio - O duelo de volta da final da Copa do Brasil, entre Flamengo e Corinthians, no dia 19 de outubro, no Maracanã, terá casa cheia. Menos de cinco horas após o início das vendas, todos os ingressos destinados à torcida do Flamengo foram esgotados.

Para a partida decisiva, apenas sócios-torcedores dos planos Diamante e Platina conseguiram adquirir os seus ingressos. Os bilhetes para os sócios destes planos estavam custando entre R$ 70 (Setor Norte para o plano Diamante) e R$ 923,75 (Setor Maracanã Mais para o plano Platina).

Antes do duelo no Maracanã, as equipes se enfrentam no dia 12, às 21h45, na Neo Química Arena. O clube que conquistar o troféu leva pra casa a quantia de R$ 60 milhões.