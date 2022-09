Hernane Brocador foi o grande destaque do Flamengo em 2013 - Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 26/09/2022 17:44

O atacante Hernane Brocador vê o Flamengo com uma "grande vantagem" para a final da Libertadores, contra o Athletico. Em entrevista ao "ge", o ex-jogador do Fla destacou que o Rubro-Negro Carioca não se intimida de enfrentar qualquer time tanto dentro ou fora de casa. Além disso, ele disse que o Furacão não tem experiência de atuar longe da Arena da Baixada.

"A Libertadores, teoricamente, é mais fácil para o Flamengo hoje. O Flamengo não se intimida de jogar com time nenhum dentro ou fora de casa. Agora a Libertadores é decidida em jogo único, e o Athletico não tem experiência de jogar longe do gramado deles, onde todas as equipes sentem bastante quando vão jogar lá. É nítido isso. Então, vejo Flamengo com uma grande vantagem na Libertadores por esse jogo fora do estado (Curitiba)", disse Hernane.

Hernane, vale lembrar, foi um dos principais jogadores do Rubro-Negro em 2013. Além de marcar 36 gols naquela temporada, ele ajudou o Flamengo a vencer a Copa do Brasil. Neste ano, o Fla está mais uma vez na final da competição, e o atacante também mostrou confiança na conquista deste título.

"E na Copa do Brasil também vem muito forte. O Flamengo bateu na trave algumas vezes, mas creio que Flamengo está bem forte para esses dois títulos", analisou o jogador.

Em tempo: a decisão da Libertadores acontece no Estádio Monumental de Guayaquil, às 17h (de Brasília), no dia 29 de outubro. Já as finais da Copa do Brasil acontecem em dois jogos, nos dias 12 e 19 de outubro, ambos às 21h45 - o confronto de ida será na Neo Química Arena, enquanto o da volta será no Maracanã.