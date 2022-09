Diego Ribas joga futevolêi ao lado de Robinho - Reprodução

Publicado 26/09/2022 10:32 | Atualizado 26/09/2022 10:46

Rio - Diego Ribas decidiu aproveitar sua folga do Flamengo para curtir o último fim de semana em Santos. Na cidade, o ex-atacante jogou futevôlei ao lado do ex-atacante Robinho, condenado a nove anos de prisão na Itália por estupro.

Diego chegou a compartilhar em suas redes sociais algumas imagens jogando futevôlei com sua esposa em Santos. No entanto, Robinho não aparece em nenhum dos registros, apesar de o meia ter posado para fotos ao lado do ex-companheiro.

Robinho teve sua sentença final no caso de estupro de uma jovem na Itália em janeiro deste ano. Desde então, a Justiça Italiana tenta conseguir junto à polícia brasileira a localização do ex-jogador para pedir sua extradição. O país europeu analisa pedir que Robinho cumpra pena no Brasil, já que o país não extradita seus cidadãos.