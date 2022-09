Dorival Júnior conseguiu arrancada com o time do Flamengo e ganhou destaque na temporada - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 25/09/2022 11:35

Rio - Próximo da Copa do Mundo, a seleção brasileira já pensa no início de um novo ciclo em 2023 e isso pode acontecer sob o comando de Dorival Júnior, técnico do Flamengo. De acordo com a jornalista Raisa Simplício, o profissional conta com apoio para substituir Tite.

Dorival estaria ao lado de Fernando Diniz, do Fluminense, e Abel Ferreira, do Palmeiras. O trio vem ganhando destaque nas últimas semanas por serem considerados os donos dos melhores estilos de jogo do Brasil na atual temporada.

Segundo a publicação, Dorival conta com apoio interno de parte da cúpula da CBF, que ainda estaria dividida quanto a tomada de decisão após a Copa do Mundo.

Tite já revelou que irá deixar a Canarinho após o Mundial do Catar, independentemente da campanha do Brasil. O profissional completou o ciclo e agora entra na mira de grandes clubes europeus. A Copa do Mundo começa no dia 20 de novembro e vai até 18 de dezembro.

O Brasil está no Grupo G da Copa do Mundo, ao lado de Sérvia, Suíça e Camarões. A Seleção Brasileira encara os sérvios, às 16h (de Brasília) do dia 24/11 (quinta), os suíços, às 13h (de Brasília) do dia 28/11 e os camaroneses, às 16h (de Brasília) do dia 02 de dezembro (sexta).

Antes disso, o Flamengo de Dorival Júnior já terá disputado as finais da Copa do Brasil, contra o Corinthians, nos dias 12 e 19 de outubro, e da Libertadores, no dia 29, contra o Athletico-PR.