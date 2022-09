Zico, ídolo do Flamengo - Gabriel Esteves

Publicado 25/09/2022 20:20

Rio - Maior ídolo da história do Flamengo, Zico falou sobre a expectativa do clube carioca buscar títulos importantes na Libertadores e na Copa do Brasil. O Galinho analisou o elenco rubro-negro e afirmou que as taças podem ser as últimas de alguns jogadores que fazem parte do grupo.

"Acho que isso é fundamental, quando um grupo entende o que pode vir pela frente, e o que precisa fazer. Parece que essa equipe, alguns jogadores, sabem que pode ser a última chance deles em competições. Talvez isso seja importante. O cara dar a vida toda e sair com uma grande conquista. Tomara que isso aconteça para nós rubro-negros", afirmou em entrevista durante passagem por Teresina, no Piauí.

A primeira grande decisão do Flamengo em 2022 é a Copa do Brasil contra o Corinthians. As duas equipes se enfrentarão nos próximos dias 12 e 19. O Rubro-Negro decide o título no Maracanã. A Libertadores será decidida por Flamengo e Athletico-PR no dia 29 de outubro, em Guayaquil.