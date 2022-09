Diego Ribas - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 25/09/2022 18:23

Rio - Um dos jogadores mais experientes do elenco do Flamengo, Diego Ribas falou sobre as semelhanças de Pedro, atacante rubro-negro com Robert Lewandowski, estrela do Barcelona. Em participação no canal "Desimpedido", o meia afirmou que vê semelhanças entre os dois jogadores e apontou um diferencial que segundo ele o brasileiro tem.

"Dá para comparar (Pedro com Lewandowski). Nessa questão técnica, porque ele é um 9 extremamente técnico […] Vejo o Pedro um pouco mais de referência, esse pivô que ele faz. Ele domina, consegue colar o zagueiro, ser essa referência, impressiona. Parece que ele tá jogando com um sub-15. Isso é um diferencial que ele tem em relação ao Lewandowski, mas são duas feras", disse.

Contratado pelo Flamengo em 2020, Pedro vive seu melhor momento no Flamengo. Titular de Dorival Júnior, o goleador foi convocado para defender a seleção brasileira nos amistosos contra Gana e Tunísia.