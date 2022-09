Arrascaeta - Divulgação / Uruguai

Publicado 24/09/2022 16:55

Rio - O apoiador do Flamengo, Giorgian De Arrascaeta atuou por apenas 22 minutos na derrota da seleção uruguaia para o Irã, em amistoso preparatório para a Copa do Mundo. O jogador, de 28 anos, segue com a delegação para o próximo compromisso da Celeste que será contra o Canadá, na próxima terça-feira.

Arrascaeta irá atuar até o fim da temporada no sacrifício por conta de dores na região do púbis. O treinador do Flamengo, Dorival Júnior afirmou que o uruguaio terá que ser preservado de algumas partidas para poder estar em campo nos jogos mais importantes.

O apoiador é peça fundamental no Flamengo, que está na final da Copa do Brasil e da Libertadores. Além disso, o jogador deverá ser convocado por Diego Alonso, técnico do Uruguai, para disputar a Copa do Mundo de 2022.