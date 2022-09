Pedro chegando para amistoso da seleção brasileira - Lucas Figueiredo/CBF

Pedro chegando para amistoso da seleção brasileiraLucas Figueiredo/CBF

Publicado 23/09/2022 17:53

Rio - O atacante Pedro terá que esperar um pouco mais para ter sua chance na seleção brasileira. Na vitória por 3 a 0 sobre Gana, nesta sexta-feira, no penúltimo amistoso antes da Copa do Mundo, o jogador do Flamengo acabou não entrando em campo e ficou apenas no banco de reservas.

A tendência é que Pedro ganhe alguns minutos na próxima terça-feira, quando o Brasil enfrenta a Tunísia, em Paris. No jogo desta sexta, Tite optou por dar chance a outros três atletas do setor ofensivo no segundo tempo: Matheus Cunha, Antony e Rodrygo.

Outro rubro-negro convocado por Tite, Everton Ribeiro teve a oportunidade de atuar por alguns minutos. O meia entrou em campo aos 33 do segundo tempo, mas com o ritmo da partida já lento, acabou tendo atuação discreta.