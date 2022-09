Dorival Júnior - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 23/09/2022 10:00

Rio - A temporada de 2022 não acabou, mas os primeiros nomes de possíveis reforços para o ano que vem começam a pintar no Flamengo. Depois de Terans, do Athletico-PR, outro jogador que vem sendo ventilado no Rubro-Negro é o atacante Pedro Henrique, do Internacional.

De acordo com informações do jornalista Thiago Asmar, da Jovem Pan, Dorival Júnior teria pedido a contratação do jogador, de 32 anos. O desejo do técnico contar com o jogador vem desde os tempos de Ceará. Na ocasião, o comandante tentou trazê-lo para o Vozão, mas a contratação não aconteceu.

Pedro Henrique tem 32 anos e chegou ao Colorado no meio de 2022. Com passagens pelas categorias de base do Grêmio, o atacante vem carreira fora do Brasil defendendo clubes do futebol suíço, grego, francês e turco. Pelo Inter, ele atuou em 26 jogos, fez sete gols e deu duas assistências.

Dorival Júnior vive bom momento no Flamengo, mas não tem sua permanência garantida no ano que vem. O Rubro-Negro só irá decidir se vai renovar o contrato com o técnico após as finais da Copa do Brasil e da Libertadores.