Rodrigo Caio entrou em campo em 12 jogos pelo Flamengo na temporadaGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 23/09/2022 16:13

Em sua conta no Instagram, Pedrinho, ex-jogador e comentarista da Globo, fez uma postagem para falar sobre o momento vivido por Rodrigo Caio, do Flamengo, que precisará passar por uma nova cirurgia e não jogará mais pelo Rubro-Negro nesta temporada. O ex-atleta relembrou os sérios problemas de depressão que sofreu ao longo da carreira por conta das duras críticas sobre a sua condição física.



No vídeo publicado, o ídolo do Vasco se solidarizou com o jogador rubro-negro, mostrando preocupação com o lado mental do camisa 3.



"Muitas pessoas têm abordado esse assunto de forma cruel e desrespeitosa. Eu posso falar com autoridade sobre isso, pois sofri na pele algo muito grave, como agressões verbais, comentários duros e fortes sobre a minha questão física. Paguei um preço alto por isso. A minha preocupação em relação ao Rodrigo Caio é com a saúde mental, muito mais do que com o joelho", iniciou Pedrinho, que prosseguiu:







"Tive depressão profunda. É um assunto que não gosto de falar, tenho vergonha, mas sei o quanto é importante falar sobre isso. Os danos que me causaram, tomava 14 comprimidos tarja preta, perdi a vontade de viver de uma forma muito forte. Até onde eu sei, o Rodrigo Caio não está sofrendo com problemas mentais, mas eu também não sofria. Por causa de tudo que ouvi, isso me deu esse problema mental gravíssimo. Minha preocupação com o Rodrigo Caio é nesse sentido", revelou.

FORA DAS DECISÕES

Nesta quinta-feira, o Flamengo confirmou que o zagueiro passará por nova intervenção cirúrgica no joelho esquerdo e não atuará mais pelo Flamengo neste ano. Marcio Tannure, médico do clube, confirmou que a artroscopia será realizada nos próximos dias para fazer um "reparo cirúrgico da lesão do menisco", e o tempo de recuperação do jogador será de seis a oito semanas.



Pedrinho também pediu respeito ao jogador e aos seus familiares neste tempo de recuperação.



"O Rodrigo Caio não precisa ouvir nada de ruim, se você não tem nada de bom para falar dele, fique calado. Já ajuda demais. É um rapaz que tem sonhos como profissional e como pessoa, e não podemos brincar com isso. Ele e os familiares merecem respeito", completou.