Everton Ribeiro e Arrascaeta em jogo do FlamengoFoto: Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 22/09/2022 19:36

O retorno do Cruzeiro à elite do futebol brasileira foi comemorada por dois jogadores do Flamengo. Nesta quinta-feira, Arrascaeta e Everton Ribeiro, que defenderam a Raposa no passado, foram até as redes sociais para celebrar a volta do time mineiro à Série A. O clube, inclusive, agradeceu a mensagem dos dois.

"Meus parabéns pro Cruzeiro pela sua volta a lá elite do futebol brasileiro", escreveu Arrascaeta.

"Cruzeiro, Cruzeiro, querido! Bem-vindo de volta! Parabéns", escreveu Everton Ribeiro.

Arrascaeta jogou pela Raposa durante quatro anos, entre 2015 e 2018. Por lá, ajudou o Cruzeiro a conquistar as Copas do Brasil de 2017 - esta, coincidentemente, sobre o Flamengo - e de 2018.

Já Everton Ribeiro defendeu o time mineiro durante dois anos, em 2013 e em 2014. Por lá, foi importante nas conquista do bicampeonato brasileiro.