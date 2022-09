Denir voltou ao Ninho do Urubu nesta quinta-feira - Gilvan de Souza/Flamengo

Denir voltou ao Ninho do Urubu nesta quinta-feiraGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 22/09/2022 18:39

Rio - A quinta-feira foi de alegria para jogadores e funcionários do Flamengo no Ninho do Urubu. O massagista Denir, lenda do clube, voltou ao CT após passar por uma cirurgia para retirada de tumor no cérebro. Nas redes sociais, o lateral Matheuzinho comemorou a boa notícia.

"Que alegria receber seu Denir de volta a casa dele. Dia de alegria para todos os rubro-negros do país! Vamos mandar muita força e orações para a nossa lenda!”, escreveu o jogador.

Denir é o funcionário mais antigo do Flamengo e está prestes a completar 41 anos de clube. Esteve presente nas principais conquistas da história do clube, como as duas Libertadores e o Mundial.