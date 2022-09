Zico, maior ídolo do Flamengo - Reprodução/Instagram Zico

Publicado 22/09/2022 15:00

Rio - Dorival Júnior ainda não teve seu contrato renovado com o Flamengo, mas o treinador já conta com um grande entusiasta para a continuidade do seu trabalho no clube no próximo ano. Em entrevista ao "WibCast", Zico, maior ídolo da história do Rubro-Negro, afirmou que o treinador deverá seguir independente do resultado das finais da Libertadores e da Copa do Brasil.

"Não é o fato de você ganhar ou perder a decisão que isso possa interferir. Você estar na decisão já é motivo de um trabalho muito bem feito. Eu acho que ele fez um trabalho por merecimento. Ele está demonstrando, mais uma vez, toda sua capacidade", afirmou.

Em sua terceira passagem pelo Flamengo, Dorival já comandou a equipe em 29 partidas, com 20 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. Apesar do bom retrospecto, o Rubro-Negro só irá decidir sobre a permanência do técnico ao fim da temporada. O Galinho também elogiou antigos trabalhos de Dorival.

"Ele teve um Santos maravilhoso (em 2010), que todo mundo elogiava com Neymar, com Ganso… Ganhou Copa do Brasil, Paulistão. Já salvou diversos times de rebaixamentos. Ganhou alguns títulos regionais. É um cara que está na espera de um clube como o Flamengo para alcançar títulos mais importantes. Estou torcendo muito por ele, gosto muito dele", opinou.