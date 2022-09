Willian Arão - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 22/09/2022 12:49

Rio - Pouco mais de dois meses após deixar o Flamengo, Willian Arão falou sobre sua decisão de se transferir para o Fenerbahçe. Em entrevista ao "GE", o volante afirmou que não foi uma escolha fácil, já que tinha certeza que a equipe brigaria por títulos no fim do ano.

"Não é que foi difícil, mas também não foi fácil. Tive que sentar com a minha esposa e analisar os prós e contras. Mas sempre foi um sonho meu jogar na Europa, viver essa experiência. Estava há muito tempo no Flamengo, já tinha vencido quase tudo. Mas não foi fácil porque eu sabia que esse ano o clube iria estar perto de conquistar mais taças", disse Arão.

"Sair de um clube que você sabe que vai brigar por títulos e ir para um novo projeto, uma nova vida... Mas conversei com minha esposa e meu pai e topamos. Estou muito feliz. É um clube gigante, com uma torcida imensa e uma pressão tão grande quanto a do Flamengo. A cobrança também. Também é um clube que está montando um projeto de ganhar títulos, e está passando por um processo de muito tempo sem ganhar. Trouxe uma nova comissão técnica e novos jogadores para dar um fim a isso. Feliz de ter sido um dos escolhidos, assim como fui no Flamengo lá atrás", completou.

Perguntado sobre o que mais marcou sua trajetória no Flamengo, Arão se mostrou orgulhoso da história que construiu.

"O orgulho. Acho que a palavra é essa. De ter cumprido meu papel. Era o jogador mais antigo, que tinha mais jogos. E sou ser humano, não vou ser perfeito. Como eu nunca tive lesão, estava sempre em campo. Claro que o ser humano passa por fases boas e ruins, sistemas diferentes, treinadores diferentes... e se adapta. No fim de tudo, me sinto orgulhoso pelo que construí e conquistei, pelo legado que deixei para os companheiros. Quando completei 300 jogos, as mensagens que recebi... Isso fica marcado para a minha vida, é muito gratificante. Tive uma passagem de sucesso e fui muito feliz", declarou o volante.



Apesar de uma relação de altos e baixos com a torcida, Arão acredita que deixou o clube com um saldo positivo em relação aos rubro-negros.

"Cobrança exagerada sempre vai ter. São mais de 40 milhões de torcedores, é impossível agradar a todos. Sempre vai ter um grupo que não gosta e um outro que gosta mais. É natural, com todos os jogadores. Talvez por ser um dos mais antigos, era mais visado. Foi assim com outros quando eu estava no clube. Depois que eu saí, continua. Parece que quanto mais velho o jogador fica, ele é tachado. O mais velho parece que é sempre o da vez. Em alguns momentos não estive no meu melhor rendimento, o que é normal. Mas depois vejo que consegui jogar e vencer com todos os treinadores. Joguei de zagueiro, lateral, primeiro volante, segundo volante, ponta... então, fico feliz com isso. Poucas pessoas lembram disso, mas eu sei que dei a minha vida em todas as partidas para sair vencedor. Se pude agradar uma parte ou uma grande parte, não tenho controle. Sempre dei o meu melhor, e isso ninguém vai poder falar diferente", opinou Arão.

Willian Arão deixou o Flamengo após sete temporadas e 377 partidas disputadas. Com a camisa rubro-negra, conquistou duas vezes o Campeonato Brasileiro, uma Libertadores, uma Recopa, duas Supercopas do Brasi e quatro Cariocas.