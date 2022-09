Flamengo - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

FlamengoFoto: Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 21/09/2022 14:46

Na última terça-feira, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva multou o Flamengo em R$ 3 mil. O motivo foi o uso de sinalizadores por parte dos torcedores durante o jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil, no Morumbi, contra o São Paulo.

Mandante desta partida, o São Paulo também foi multado, mas no valor de R$ 500. As decisões foram dadas por maioria dos votos dos auditores da Segunda Comissão Disciplinar. Dessa forma, ainda cabe recurso da decisão junto ao Pleno do STJD.



O CASO

Na súmula, o árbitro Anderson Daronco (FIFA-RS) relatou que o jogo foi paralisado aos 13 minutos do primeiro tempo “por 20 segundos em virtude de sinalizadores acesos no espaço destinado à torcida do Flamengo”. Assim, após analisar o relato, a Procuradoria do STJD ofertou denúncia aos dois clubes.

Pela entrada de sinalizadores no Morumbi, a Procuradoria entendeu que o São Paulo (clube mandante) e o flamengo (clube visitante) foram " contra o previsto no Regulamento Geral das Competições, bem como no Regulamento Específico da Copa do Brasil'. Dessa forma, os denunciou com base no artigo 191, III do CBJD e no artigo 213, I, por "não prevenirem e reprimirem desordens".