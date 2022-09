Dorival e Gabigol durante treinamento - Marcelo Cortes/Flamengo

Dorival e Gabigol durante treinamentoMarcelo Cortes/Flamengo

Publicado 21/09/2022 18:30

Rio - Ex-jogador de grandes clubes do futebol brasileiro como Palmeiras, São Paulo e Flamengo, o pentacampeão Denílson deu sua opinião sobre quem deve substituir Tite na seleção brasileira, após a Copa do Mundo. Atual comentarista da Band, o ex-atacante sugeriu Dorival Júnior como uma opção interessante.

"Eu não sei quem é o técnico ideal para a Seleção. A gente normalmente cita os que estão vivendo um bom momento, no passado recente era o Renato Gaúcho, que estava fazendo um bom trabalho no Grêmio. Hoje, o treinador que vive esse bom momento é o Dorival Jr., no Flamengo", disse.

Questionado sobre Abel Ferreira, que dirige o Palmeiras, e que vive grande momento no futebol brasileiro, Denílson afirmou que o treinador português estaria atrás do técnico do Flamengo.

"Se você me perguntasse se o Abel é o treinador para substituir o Tite, eu diria que não. Diria, que nesse momento é o Dorival Jr., recentemente saiu na imprensa o nome do Diniz, mas entre o Abel e o Dorival, eu prefiro o Dorival", opinou.