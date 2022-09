Esposa da Vidal, Sonia Isaza em apartamento no Rio - Reprodução / Instagram

Publicado 21/09/2022 10:00

Rio - Vivendo no Rio, depois da transferência do marido, o volante chileno Arturo Vidal para o Flamengo, Sonia Isaza posou para um ensaio na cobertura onde vive o casal na Barra da Tijuca, na Zona Oeste carioca.

O fotógrafo, responsável pelos cliques, foi "importado" pela musa fitness diretamente de Miami (ela já posou para o mesmo profissional em outras ocasiões). Os biquínis, no entanto, são brasileiríssimos, mostrando que a gata colombiana se rendeu à moda praia feita no país. "Viva as pessoas bonitas, que têm boas vibrações e amor por você!", legendou Sonia Isaza ao postar o ensaio, com a bela vista da Praia da Barra ao fundo.