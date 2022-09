Das competições que Diego disputou pelo Flamengo, a Copa do Brasil é uma das que não foram conquistadas - RAFAEL RIBEIRO/Flamengo

Das competições que Diego disputou pelo Flamengo, a Copa do Brasil é uma das que não foram conquistadasRAFAEL RIBEIRO/Flamengo

Publicado 20/09/2022 14:45

Um dos remanescentes do vice da Copa do Brasil em 2017 - o outro é Rodinei -, Diego terá mais uma chance de incluir no currículo a conquista pelo Flamengo. Em seus momentos finais pelo clube, o meia de 37 anos prefere não focar no que ainda falta das conquistas pelo clube onde está desde 2016, e foca na possibilidade de mais dois troféus (do torneio e da Libertadores).

"Desde a minha chegada foram muitas disputas de títulos, muitos objetivos alcançados. Na minha vida, e na do grupo também, trabalhamos com o que pode vir, com a próxima vitória, próximo título e não se está faltando algo. Nosso DNA é buscar títulos e ficarmos cada vez mais marcados nesse clube gigantesco. A motivação é enorme porque continuamos sendo competitivos. Estou muito motivado com essa possibilidade de conquistar mais um título", disse Diego.



Ao contrário do técnico Dorival Júnior, que minimizou a decisão da Copa do Brasil contra o Corinthians ser no Maracanã, em 19 de outubro ( a ida em São Paulo será no dia 12), o experiente meia de 37 anos celebrou o sorteio favorável.



"Eu gostei. Se pudesse escolher, decidiria em casa mesmo. Mas, em termos de percentual, é 50% para cada um. As equipes chegaram merecidamente à final. O que vem pela frente será difícil, desafiador, mas estamos preparados, motivados e faremos de tudo para conquistar esse título", afirmou.