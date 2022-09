João Gomes - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 20/09/2022 13:26

Rio - Um dos destaques do Flamengo na temporada, João Gomes vem tendo seu nome bastante especulado em alguns gigantes europeus, como Real Madrid. No entanto, de acordo com o vice de futebol do Flamengo, Marcos Braz, até o momento, não existe nenhuma proposta pelo volante. O dirigente, porém, não descarta uma negociação em 2023.

"Não teve nenhuma proposta pelo João Gomes, não teve nenhuma consulta por ele. Então, é muita mentira que tem se propagado sobre o João Gomes desde o começo desses assuntos de renovação. Mas se você me perguntar se ano que vem, no meio do ano, eu acho que terá algo, vou dizer: 'acho'. Pelo tamanho do jogador, pelo que ele se transformou, por ser um jogador, hoje, titular do Flamengo. Então, é natural do mercado o time lá fora passar uma lupa em cima desse jogador, mas não tem nada. Estamos muito felizes e tenho certeza absoluta que ele está muito feliz com a diretoria do Flamengo", disse Braz durante o sorteio dos mandos da final da Copa do Brasil, nesta terça-feira, na sede da CBF.

Recentemente, após uma longa "novela", João Gomes renovou seu contrato com o Flamengo até 2027 e passou a ganhar um salário cinco vezes maior do que os R$ 50 mil mensais que recebia. Braz negou qualquer tipo de desgaste na negociação.

"Se falou que tinha algum desconforto, problema de relação. A relação com o João Gomes sempre foi a melhor possível, falando pessoalmente e como vice-presidente do departamento de futebol. É um garoto fantástico, não traz problema nenhum. É o primeiro a chegar, último a sair, jogador comprometido, não sai de campo de bico...Nada, absolutamente nada. Sempre tivemos uma boa relação", afirmou o dirigente rubro-negro.

"O Flamengo entendia que tinha que ter um posicionamento em relação a isso. E chegamos a um consenso. Demos um reajuste salarial, protegemos o Flamengo. Eu entendo a situação do torcedor, entendo as críticas, mas eles [torcedores], às vezes, não têm a informação por completo para tomar a decisão, para se posicionar. Então o que queríamos? A certeza de cinco anos de contrato, proteger o Flamengo na máxima, e aí, sim, também construir um bom aumento salarial para um titular do Flamengo. Foi o que aconteceu. O Flamengo está muito feliz com o João Gomes, o João Gomes está muito feliz com o Flamengo, e o mais importante: ele está com a cabeça focada para o Brasil", finalizou.