As três opções de camisas que serão votadas pelos torcedores que possuem o Fan Token $MENGOFoto: Divulgação/Flamengo

Publicado 20/09/2022 18:12

O Flamengo trouxe uma novidade para a Nação torcer pela Seleção Brasileira durante a Copa do Mundo do Qatar. Nesta terça-feira, o clube anunciou, em parceria com a Socios.com e o Mercado Livre, que lançará uma nova camisa nas cores do Brasil.

No total, há três modelos de camisa e apenas uma será comercializada. Inclusive, a escolha de qual irá a venda é dos próprios torcedores. Quem tem Fan Token $MENGO já pode começar a votar na plataforma da Socios.com. A votação abriu às 17h desta terça-feira e se encerra no sábado, às 23h59.

O modelo vencedor será revelado já no domingo e estará à venda a partir da segunda quinzena de outubro, com exclusividade na loja oficial do Flamengo no Mercado Livre. Em nota, o Fla informou que a edição superexclusiva terá um número limitado de peças disponíveis para compra.

“Esta ação é mais uma forma de prestigiar nosso torcedor que adquiriu o Fan Token do Mengão e terá o direito de participar da produção de uma peça oficial do clube. Depois, toda a torcida poderá aproveitar o excelente serviço de venda e entrega do nosso parceiro Mercado Livre para garantir a sua camisa. Este é mais um exemplo do trabalho que o Flamengo tem feito com seus parceiros comerciais, entregando para eles, além da espetacular exposição de marca e do engajamento com a torcida, a possibilidade de oferecer ótimas experiências para a Nação Rubro-Negra”, disse Gustavo Oliveira, vice-presidente de Comunicação e Marketing do Flamengo, ao site oficial do clube.

Como dito acima, são três modelos disponíveis na votação para quem tiver o Fan Token $MENGO que trazem o escudo do Flamengo e as cores amarela, azul e verde, da bandeira do Brasil: Camisa 01, apelidada de “Brasil”; Camisa 02, chamada de “Flag” e Camisa 03, a “Flasil”, unindo o nome das duas Nações. Os desenhos das camisetas, vale destacar, também podem ser vistos no aplicativo da Socios.com.

"Exclusividade, participação direta e engajamento real: nesta ação em parceria com o Flamengo e o Mercado Livre nós reunimos os pilares de trabalho da Socios.com, ao lado de grandes nomes que prezam pela fidelidade, seja de compradores ou de torcedores. Estamos muito felizes em poder oferecer mais uma experiência exclusiva para os torcedores da nação que já garantiram seus $MENGO", comemorou Felipe Ribbe, diretor geral da Socios.com no Brasil.

"No Mercado Livre, estamos acostumados a entregar pacotes todos os dias, mas entregar um produto tão especial aos torcedores rubro-negros de forma é exclusiva é mais um grande capítulo de nossa parceria", completou Thais Souza Nicolau, diretora de Branding do Mercado Livre.