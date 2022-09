Rede Globo - Reprodução

Publicado 20/09/2022 12:43

Diego Ribas Marcelo Cortes/C.R. Flamengo Rio - Perto do fim de seu contrato com o Flamengo, que vai até o fim de dezembro e não será renovado, Diego Ribas anunciou, nesta terça-feira, que fechou um acordo para ser comentarista da TV Globo durante a Copa do Mundo. Ele participará das transmissões de alguns jogos daqui do Brasil.

Como não viajará ao Catar, Diego se junta a Formiga, Richarlyson e Zé Roberto, que também comentarão os jogos sem estar no país-sede. As narrações serão de Cleber Machado, Gustavo Villani e Renata Silveira.

Diego é mais uma novidade da TV Globo para a cobertura da Copa do Mundo. Na última semana, a emissora fechou com Fred, ídolo do Fluminense que se aposentou recentemente. Ele estará na "Central da Copa", ao lado de Alex Escobar, Jojo Todynho e Marcelo Adnet.