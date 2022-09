Rodolfo Landim - Paula Reis / Flamengo

Rodolfo LandimPaula Reis / Flamengo

Publicado 20/09/2022 12:00

Rio - O Flamengo acertou recentemente a renovação de contrato com o meia João Gomes, de 21 anos. Porém, a permanência do jogador no clube carioca pode ser curta. De acordo com informações do jornalista argentino Martin Liberman, o Real Madrid planeja uma proposta de cerca de 30 milhões de euros (cerca de R$ 155 milhões) pelo jovem.

Recentemente, o Real Madrid perdeu Casemiro, que deixou o clube rumo ao Manchester United. Com isso, a contratação de um outro brasileiro para a posição pode ser uma solução para o clube espanhol. Além disso, o atual campeão europeu já fez grandes investimento em jogadores revelados pelo Flamengo.

Em 2018, o Real desembolsou cerca de 45 milhões de euros para contratar Vinicius Junior. No ano seguinte, Reinier foi vendido por 30 milhões de euros para o clube espanhol. Vinicius é hoje um dos principais jogadores da equipe, enquanto Reinier foi emprestado ao Girona, da Espanha, para ganhar experiência.

Em seu novo contrato, João Gomes ganhou um aumento considerável e renovou até dezembro de 2027. O jovem, no entanto, já afirmou que tem como um dos seus sonhos atuar no futebol europeu. Titular de Dorival Júnior, o volante atuou em 111 jogos pelo profissional, quatro assistências e quatro gols.