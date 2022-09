Arrascaeta - Gilvan de Souza

Publicado 20/09/2022 17:10

Rio - Um dos principais destaques do Flamengo, o meia Arrascaeta irá disputar a reta final da temporada de 2022 sem estar com 100% das suas condições. De acordo com informações do portal "UOL", o uruguaio tem uma pubalgia e está fazendo um tratamento especial para não desfalcar o Rubro-Negro nos jogos decisivos nas próximas semanas.

O site afirmou que não existe grande preocupação no Flamengo. Porém, caso a lesão tivesse acontecido em outro momento do ano, Arrascaeta ficaria sem atuar por algumas partidas. O Rubro-Negro decide a Copa do Brasil contra o Corinthians, em dois jogos que acontecerão nos próximos dias 12 e 19, além da final da Libertadores contra o Athletico-PR, no dia 29 de outubro.

Após o clássico contra o Fluminense, Dorival havia dito que o uruguaio teria que ser preservado de alguns momentos do Flamengo no Brasileiro para poder disputar os jogos mais decisivos do ano. ""Isso tudo é alinhado diretamente. O Tannure [médico do Fla] está em contato direto com todo o departamento médico das seleções. Isso foi passado. O que queremos é evitar que percamos um jogador em um momento como esse. É um incômodo que ele tem e ele vai conviver com isso até o fim do ano. Não tem outro caminho. Terá momentos que a gente precisará tirá-lo ou ficar fora. Ele vai para seleção, nós temos que ter cuidado. Ele está orientado e o próprio departamento médico do Uruguai. Chegaremos com todos eles em totais condições para as datas principais", disse em coletiva.

Arrascaeta, de 28 anos, também é um dos destaques da seleção do Uruguai. O jogador foi convocado para os últimos compromissos da equipe bicampeã do mundo, antes da Copa do Catar. A tendência é que o meia do Flamengo seja titular da Celeste na competição.