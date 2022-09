Vitor Pereira e Dorival Júnior estiveram presentes no sorteio do mando de campo da final da Copa do Brasil - Rafael Ribeiro/CBF

Publicado 20/09/2022 13:00

A dois jogos de conquistar o primeiro título pelo Flamengo e a segunda Copa do Brasil na carreira Dorival Júnior minimizou a vantagem do Flamengo em decidir a final contra o Corinthians no Maracanã, dia 19 de outubro. Após o sorteio do mando de campo, na sede da CBF, o técnico também falou sobre a recuperação do Rubro-Negro na temporada e considerou a derrota por 2 a 1 para o Atlético-MG, pelas oitavas de final do torneio, como o ponto de virada do elenco.

"Foi a derrota no Mineirão que fez com que fosse apresentada uma nova situação que os jogadores novamente abraçaram e enfrentaram. Eles tiveram competência para resgatar aquilo que havia acontecido anteriormente. Foi um momento de virada importante. A partir dali eles começaram a perceber que nós poderíamos estar mais ativos e muito mais presentes do que vinha acontecendo até então", avaliou o treinador, que já foi campeão da Copa do Brasil em 2010 com o Santos.

Naquele jogo, em 22 junho, Dorival ainda estava em início de trabalho num Flamengo em baixa. O time chegou a estar perdendo por 2 a 0, mas tirou forças para diminuir e seguir vivo no confronto. A partir de então, o Rubro-Negro se recuperou na temporada e agora terá a chance de conquistar o título da Copa do Brasil no Maracanã.



"Ninguém sabe o que será bom ou não (jogar a segunda partida em casa). O que vai definir a sorte de um campeonato como esse é a competência das duas equipes. Dois grandes que farão dois clássicos maravilhosos. Espero que tenhamos partidas leais em campo, que sejam definidas pela competência de cada uma delas e que nós tenhamos a responsabilidade de fazer um grande espetáculo para o público", analisou Dorival.