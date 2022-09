Festa da torcida do Flamengo no Maracanã - Foto: Paula Reis / Flamengo

Publicado 20/09/2022 15:17

Rio - Em sorteio realizado nesta terça-feira, na sede da CBF, ficou definido que o Flamengo será o mandante na segunda partida da Copa do Brasil, contra o Corinthians. No entanto, o retrospecto do Rubro-Negro decidindo títulos nacionais ou internacionais no Maracanã não é bom. Em sua história, foram 11 finais, com cinco títulos e seis vices.

Há ainda outros dois títulos do Flamengo no Maracanã, mas como visitante. O Rubro-Negro levou a melhor na final do Brasileiro de 1992, contra o Botafogo, e na Copa do Brasil de 2006, contra o Vasco.

Veja a lista de finais disputadas pelo Flamengo no Maracanã:

Taça Brasil:



1964: Santos 4 x 1 Flamengo – Flamengo 0 x 0 Santos



Campeonato Brasileiro:



1980: Atlético-MG 1 x 0 Flamengo – Flamengo 3 x 2 Atlético-MG (Campeão)

1983: Santos 2 x 1 Flamengo – Flamengo 3 x 0 Santos (Campeão)

1987: Internacional 1 x 1 Flamengo – Flamengo 1 x 0 internacional (Campeão)

Torneio Rio-São Paulo:

1997: Santos 2 x 1 Flamengo – Flamengo 2 x 2 Santos



Copa do Brasil:

1997: Grêmio 0 x 0 Flamengo – Flamengo 2 x 2 Grêmio

2004: Santo André 2 x 2 Flamengo– Flamengo 0 x 2 Santo André

2013: Athletico-PR 1 x 1 Flamengo– Flamengo 2 x 0 Athletico-PR (Campeão)

Super Copa dos Campeões da Libertadores:

1995: Independiente 2 x 0 Flamengo – Flamengo 1 x 0 Independiente



Copa Sul-Americana:

2017: Independente-ARG 2 x 1 Flamengo – Flamengo 1 x 1 Independente-ARG



Recopa Sul-Americana:

2020: Flamengo 3 x 0 Independiente Del Valle (Campeão)

Flamengo e Corinthians se enfrentam pela final da Copa do Brasil no dia 12 de outubro, na Neo Química Arena, em São Paulo. A volta acontecerá uma semana depois, no Maracanã.