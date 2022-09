Marcos Braz - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 20/09/2022 18:30

Rio - Presente no sorteio de mando de campo da final da Copa do Brasil, o vice de futebol do Flamengo, Marcos Braz, novamente desconversou sobre a permanência de Dorival Júnior no comando do clube carioca. Ele afirmou que o técnico deseja seguir no Rubro-Negro e que atualmente a vontade dos clube da Gávea é a sua permanência.

"Não existe nada. Não depende de nada. Depende de uma hora que a gente ache que seja plausível de sentar e discutir. O que eu posso te garantir é que o Dorival vai querer ficar no Flamengo e o Flamengo hoje quer o Dorival", disse.

O contrato de Dorival com o Flamengo vai somente até o fim do ano. Em sua terceira passagem pelo clube carioca, o técnico dirigiu a equipe em 29 partidas, com 20 vitórias, 4 empates e 5 derrotas