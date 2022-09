Galvão Bueno - Reprodução

Publicado 21/09/2022 19:19

Rio - Galvão Bueno não narrará os dois jogos da final da Copa do Brasil entre Flamengo e Corinthians. O narrador está com a agenda corrida por conta das gravações de seu documentário para o Globoplay e da preparação para a Copa do Mundo do Catar, o que impossibilitou sua participação na decisão.

"Agradeço os apelos, mas narrar a final da Copa do Brasil não dá. Nenhuma possibilidade. Não tem como", disse Galvão em contato com o portal "Notícias da TV".

"Eu estou trabalhando muito. Preparações para a Copa, gravações para a Globo. Estou tendo a honra de gravar o documentário sobre minha vida em 5 episódios. Fui para os EUA, fui para o Japão porque narrei 13 títulos lá. Tem muita gravação para fazer, muita gente para conversar", completou.

Antes da Copa, Galvão ainda fará os amistosos do Brasil contra Gana, na próxima sexta-feira (23), e Tunísia, na terça (27).

"Depois desses jogos, o próximo será o da estreia da Seleção na Copa. E o torneiro exige uma preparação física e psicológica muito grande. É fazer o dever de casa bem feito", afirmou.

Sem Galvão Bueno na narração, Flamengo e Corinthians começam a decidir a Copa do Brasil no dia 12 de outubro, na Neo Química Arena. Uma semana depois, acontecerá o segundo e decisivo jogo, no Maracanã.