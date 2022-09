João Gomes - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 21/09/2022 13:34

Rio - Em alta no Flamengo, o volante João Gomes, de 21 anos, teve seu nome ventilado no Real Madrid nesta semana. E o rumor acabou fazendo com que o jovem ganhasse repercussão no jornal espanhol "Marca". O titular de Dorival Júnior é chamado de "novo Casemiro" pela publicação.

Além de citar o desejo do clube espanhol de contratá-lo, o jornal ainda informa que Manchester United e Liverpool, ambos da Inglaterra também tem interesse no jogador do Flamengo. João Gomes renovou recentemente seu contrato com o Flamengo até 2027.

Em entrevista na última terça-feira, após o sorteio do mando das finais da Copa do Brasil, o vice de futebol, Marcos Braz, negou que tenha chegado qualquer proposta por João Gomes. O possível interesse do Real no jogador foi dado em primeira mão pelo jornalista argentino Martin Liberman. Segundo ele, o Real Madrid planeja uma proposta de cerca de 30 milhões de euros (cerca de R$ 155 milhões) pelo jovem.

Recentemente, o Real Madrid perdeu Casemiro, que deixou o clube rumo ao Manchester United. Com isso, a contratação de um outro brasileiro para a posição pode ser uma solução para o clube espanhol. Além disso, o atual campeão europeu já fez grandes investimento em jogadores revelados pelo Flamengo.

Em 2018, o Real desembolsou cerca de 45 milhões de euros para contratar Vinicius Junior. No ano seguinte, Reinier foi vendido por 30 milhões de euros para o clube espanhol. Vinicius é hoje um dos principais jogadores da equipe, enquanto Reinier foi emprestado ao Girona, da Espanha, para ganhar experiência.



Em seu novo contrato, João Gomes ganhou um aumento considerável e renovou até dezembro de 2027. O jovem, no entanto, já afirmou que tem como um dos seus sonhos atuar no futebol europeu. Titular de Dorival Júnior, o volante atuou em 111 jogos pelo profissional, quatro assistências e quatro gols.