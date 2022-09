Thiago Maia treinou separado do grupo do Flamengo nesta quarta-feira - Marcelo Cortes/C.R. Flamengo

Publicado 21/09/2022 19:30

Rio - O elenco do Flamengo se reapresentou nesta quarta-feira (21), no Ninho do Urubu, para iniciar seus treinamentos visando o duelo com o Fortaleza, no dia 28. Além dos seis jogadores que estão representando as suas respectivas seleções, o técnico Dorival Júnior também não conseguiu contar com o goleiro Santos e o volante Thiago Maia, que não foram para o campo, e realizaram apenas trabalhos na academia. A informação é do portal "Coluna do Fla".

Os dois jogadores, no entanto, não preocupam para os próximos compromissos do Flamengo neste ano. Eles foram selecionados pela comissão técnica e pelo departamento fisiológico do Rubro-Negro para realizarem trabalhos mais leves, mantendo, assim, o controle de carga ideal para os jogos do restante da temporada.

Para o duelo com o Fortaleza, Dorival Júnior não poderá contar com oito jogadores. Arturo Vidal, Erick Pulgar, De Arrascaeta, Guillermo Varela, Everton Ribeiro e Pedro estão representando as suas seleções. Além deles, os atacantes Marinho e Everton Cebolinha foram expulsos no clássico contra o Fluminense, e também não viajarão para enfrentar a equipe de Juan Pablo Vojvoda.

O Rubro-Negro enfrenta o Leão do Pici no dia 28 de setembro, às 19h, no Castelão, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.