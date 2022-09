Zico criticou o técnico Tite por conta das poucas oportunidades dadas ao atacante Bruno Henrique - Gilvan de Souza/C.R. Flamengo

Publicado 21/09/2022 15:52

Rio - Nos últimos quatro anos, diversos jogadores do Flamengo vestiram a camisa da seleção brasileira. No entanto, nem todos foram bem aproveitados, e acabaram saindo das listas para os demais jogos. Em entrevista ao "WibCast", nesta semana, Zico, maior ídolo do Rubro-Negro, criticou bastante as poucas oportunidades que o atacante Bruno Henrique teve com o técnico Tite.

"O cara está no clube tendo destaque, quando ele vem pra Seleção não se pode mudar ele. Alguns treinadores fazem isso. O Bruno Henrique foi o melhor jogador da América do Sul em 2019. Ele colocou o Bruno Henrique para jogar 15 minutos pela direita. Pra que levou? Não foi por ali que ele chegou na seleção. Nada contra a pessoa, mas (contra) alguns conceitos e ideias", disse Zico.



O atacante, no entanto, não aparecerá tão cedo na seleção brasileira. Em junho, Bruno Henrique acabou tendo uma grave lesão no joelho direito, e, por conta disso, só retorna aos gramados no ano que vem.

Embora tenha criticado Tite pela questão envolvendo o camisa 27 do Flamengo, Zico elogiou o treinador por conta do processo de renovação na seleção brasileira, que traz a mistura de jogadores jovens com experientes.

"Eu acho que não ficaria longe do que está. Eu gostei da ideia de colocar os jovens e os caras aproveitarem a oportunidade. Vinicius Júnior, Rodrygo, Raphinha, Bruno Guimarães, Antony, Alex Telles… têm muitos jovens. Hoje, ele tem um time definido. Os ajustes são as dificuldades, mas ele pode acertar bem. Eu estou confiante, foi um time mais ousado jogando como Brasil", finalizou Tite.



Com Pedro e Éverton Ribeiro, do Flamengo, a seleção brasileira entra em campo na próxima sexta-feira (23), para enfrentar Gana, em Le Havre, na França. Quatro dias depois, a equipe de Tite enfrentará a Tunísia, em Paris. Estes serão os dois últimos amistosos antes da convocação para a Copa do Mundo. A lista oficial de Tite será divulgada no dia 7 de novembro, em local ainda a ser definido.