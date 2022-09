João Gomes passa por David Luiz em treino - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 22/09/2022 09:30

Rio - Citado pelo jornal "Marca" como um possível reforço do Real Madrid, o volante João Gomes está na mira de outro clube europeu. O Bayer Leverkusen, da Alemanha, também observa o jogador, tendo até enviado representantes ao Brasil para acompanhar uma partida do Flamengo.

O clube alemão teria interesse inicial no atacante Matheus França, mas ao analisar as atuações dos jogadores do Flamengo nas partidas, os executivos acabaram gostando do estilo de jogo de João Gomes. Além dos dois clubes, Liverpool e Manchester United também observam o jovem.

Em entrevista na última terça-feira, após o sorteio do mando das finais da Copa do Brasil, o vice de futebol, Marcos Braz, negou que tenha chegado qualquer proposta por João Gomes. Em seu novo contrato, João Gomes ganhou um aumento considerável e renovou até dezembro de 2027.

Revelado na base do Flamengo, João Gomes, no entanto, já afirmou que tem como um dos seus sonhos atuar no futebol europeu. Titular de Dorival Júnior, o volante atuou em 111 jogos pelo profissional, quatro assistências e quatro gols.