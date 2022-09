Pedro e Everton Ribeiro conversam com Tite - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 21/09/2022 12:12

França - Convocados por Tite para o último teste antes da Copa do Mundo, Everton Ribeiro e Pedro deverão ficar no banco na partida contra Gana. No entanto, os dois jogadores podem ter oportunidades e vão tentar convencer o treinador a chamá-los para a competição do Catar. Caso algum dos jogadores ou ambos façam parte do grupo que pentacampeão no Mundial, o Flamengo voltará a ter um atleta pela seleção brasileira em uma Copa do Mundo após 12 anos.

O último jogador do Flamengo convocado para disputar uma Copa do Mundo pela seleção brasileira foi Kleberson. Em baixa no clube carioca, em 2010, o jogador recebeu uma oportunidade com Dunga, que era fã do seu futebol. No entanto, diferente de 2002, quando foi titular e peça importante no título na Coreia e no Japão, o então volante rubro-negro ficou no banco de reservas na África do Sul.

Além de Pedro e de Everton Ribeiro, outro jogador que alimenta esperanças de convocação é Gabigol. O atacante não foi chamado por Tite para os jogos contra Gana e Tunísia, mas segue na lista de observação do técnico. O ídolo do Flamengo já teve oportunidades em outras ocasiões, inclusive na Copa América disputada no Brasil no ano passado.