Terans - José Tramontin/athletico.com.br

Publicado 21/09/2022 09:00 | Atualizado 21/09/2022 09:07

Rio - Na final da Copa do Brasil e da Libertadores, o Flamengo não deixa de pensar na montagem do elenco de 2023. De acordo com informações do portal "Goal", o clube carioca fez uma sondagem para saber informações do atacante David Terans, de 28 anos, do Atlético-PR.

Segundo o site, o Furacão teria pedido 5 milhões de dólares (algo em torno R$ 25,85 milhões) para liberar o uruguaio, de 28 anos. O atacante tem contrato com o clube paranaense até o final de 2025 e é considerado um jogador importante no elenco de Felipão.

Flamengo e Athletico-PR decidem a final da Libertadores no dia 29 de outubro. No time titular do clube carioca há dois ex-jogadores do Furacão. O zagueiro Léo Pereira e o goleiro Santos foram investimentos que chegaram ao Flamengo após boas passagens pelo clube paranaense.

Terans foi formado nas divisões de base do Rentistas, do Uruguai. Depois disso passou pelo Santiago Wanderers, do Chile, e pelo Danubio. Em 2018 foi contratado pelo Atlético-MG, mas teve passagem apagada. Defendeu o Peñarol e voltou ao Brasil em 2020 para jogar no Athletico-PR. Em 2022, o uruguaio atuou em 42 jogos, fez 14 gols e deu sete assistências.