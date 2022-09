Seu Denir ao lado do técnico Dorival Júnior e de Gabriel Skinner, supervisor do futebol profissional - Gilvan de Souza/C.R. Flamengo

Publicado 22/09/2022 14:34

Rio - Os jogadores e funcionários que estiveram no CT Ninho do Urubu, na manhã desta quinta-feira (22), tiveram uma grande surpresa. O massagista Denir, que se recupera de uma cirurgia feita para a retirada de um tumor no cérebro, visitou o seu local de trabalho, e recebeu aplausos dos funcionários do Flamengo presentes no CT.

Seu Denir passou mal enquanto trabalhava, no começo de setembro, e rapidamente foi levado para um hospital. Após vários exames, foi diagnosticado um tumor no cérebro. O massagista foi internado em um hospital da Zona Norte do Rio, e, em todo momento, foi acompanhado pelo Departamento Médico do Flamengo.

Aos 74 anos, Denir dedicou grande parte da sua vida ao Flamengo, sendo o profissional mais antigo do clube, com 40 anos de casa. O massagista, que é bastante querido pelos jogador e funcionários do clube, fez aniversário no dia 20 deste mês.