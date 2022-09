Rodrigo Caio é zagueiro do Flamengo - Foto: Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 22/09/2022 16:09

O zagueiro Rodrigo Caio se manifestou logo após a confirmação de que está fora da temporada . Nesta quinta-feira, em entrevista à Fla TV, o defensor admitiu que 2022 tem sido um ano difícil tanto mental quanto fisicamente. No entanto, ele garantiu que conseguirá vencer esta nova adversidade.

"Fiz questão de estar presente para também deixar uma mensagem. Acho que foi um ano bem complicado para mim, fisicamente e mentalmente. Um ano de algumas lesões que fizeram com que, praticamente, eu perdesse a temporada. Mas não vim aqui para lamentar, pelo contrário, me sinto uma pessoa privilegiada por tudo que construí na minha carreira, por tudo que tenho na minha vida. Sem dúvidas, será mais um obstáculo vencido", disse o zagueiro.

Vale lembrar que Rodrigo Caio passará por uma artroscopia. Como o prazo de recuperação é de seis a oito semanas, ele não joga mais em 2022. O zagueiro explicou por que precisará passar pela intervenção cirúrgica agora e garantiu que sua história anda não acabou. Além disso, ele agradeceu o apoio que tem recebido tanto da Nação quanto de torcedores de outros clubes.

"No primeiro momento, a minha opção de não operar, junto com o departamento médico, foi por acreditar que o processo de recuperação seria bem sucedido. Infelizmente, não aconteceu. Cheguei no último estágio com esperanças em conseguir retornar a jogar sem dores, mas não aconteceu. Até esse estágio estava me sentindo bem. Só queria passar aqui para deixar uma a mensagem para todas pessoas que me encontram no dia a dia, sendo flamenguistas ou não, pessoas que torcem pelo futebol, sempre recebi um carinho muito grande, uma palavra de apoio. Fica meu agradecimento. Saibam que a história do Rodrigo não acabou por aqui, pelo contrário", disse Rodrigo Caio.

"Eu sempre digo isso. Sou uma pessoa que acredita muito na minha força, acredito muito no propósito de Deus. Tenho certeza que Deus tem grandes planos para a minha vida. Fiz questão de deixar essa mensagem para todas pessoas que torcem por mim, que acreditam que e vou superar tudo isso. Nos vemos na próxima temporada, e saibam que farei de tudo para entregar o máximo para a Nação, que é quem nos deixa com a maior convicção de que vale a pena todo esforço e dedicação. Saibam que farei de tudo para me recuperar, ficar saudável novamente e fazer o que eu amo", completou.

O ANO DO ZAGUEIRO



Vale lembrar que Rodrigo Caio realizou apenas 12 partidas nesta temporada. Em dezembro de 2021, ele passou por uma artroscopia no joelho direito, mas sofreu uma infecção na região dos pontos e precisou ser internado já no dia 02 de janeiro deste ano. Assim, só estreou pelo Fla em 2022 no dia 11 de maio, na vitória sobre o Altos-PI por 2 a 0, em partida válida pela terceira fase da Copa do Brasil.

Contudo, como explicou o Gerente de Saúde e Alto Rendimento do clube, Marcio Tannure, Rodrigo Caio sofreu uma lesão no menisco medial do joelho esquerdo, no jogo diante do Corinthians. A escolha das partes foi por um tratamento conservador, sem cirurgia, para que ele ainda pudesse retornar neste ano. A melhora, porém, foi aquém da esperada, e o zagueiro será submetido a uma artroscopia.