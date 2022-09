Dorival Júnior - Paula Reis / Flamengo

Publicado 22/09/2022 19:53

Pedro Henrique, atacante do Inter Ricardo Duarte/Internacional Rio - Apesar de ainda ter permanência incerta no Flamengo para 2023, o técnico Dorival Júnior já começou a pensar em alguns jogadores que gostaria de ter no elenco rubro-negro. De acordo com o jornalista Thiago Asmar, do canal "Pilhado", um dos nomes indicados pelo treinador foi o do atacante Pedro Henrique, do Internacional.

O interesse de Dorival Júnior em contar com Pedro Henrique é antigo. Na época em que comandava o Ceará, o treinador chegou a pedir a contratação do jogador, mas a diretoria do clube nordestino não conseguiu atender ao pedido. O nome foi indicado pelo treinador para ser colocado em uma lista caso haja necessidade de buscar um atacante no mercado, como em uma eventual saída de Pedro, por exemplo.

Pedro Henrique vive um bom momento com a camisa do Internacional. O atacante marcou os dois gols na vitória por 2 a 1 sobre o Atlético-GO, na última segunda-feira, e já coleciona seis bolas na rede no Campeonato Brasileiro.