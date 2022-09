Santos, goleiro do Flamengo - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 22/09/2022 16:22

Rio - De olho nas finais da Copa do Brasil e da Libertadores, o Flamengo voltou a trabalhar na tarde desta quinta-feira, no Ninho do Urubu. A boa notícia foi as presenças de Santos e Thiago Maia, que ficaram fora da atividade com o restante dos companheiros na última quarta.

A ausência de Santos se deu por conta de ajustes de carga, ou seja, optou-se por uma atividade mais leve para o goleiro. Já Thiago Maia foi liberado para ficar um dia a mais com a família, em Roraima.

A dupla, portanto, não preocupa para a reta final da temporada. O Flamengo volta a campo na próxima quarta-feira, contra o Fortaleza, no Castelão.

Até o momento, Dorival não definiu a equipe que mandará a campo contra os cearenses, mas a tendência é de um time reserva. O foco do Flamengo são as finais da Copa do Brasil, nos dias 12 e 19 de outubro, e da Libertadores, no dia 29 de outubro.