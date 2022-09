Rodrigo Caio - Marcelo Cortês/C.R. Flamengo

Nesta quinta-feira, o Flamengo informou que Rodrigo Caio não jogará mais na temporada, já que ele precisa passar por uma artroscopia no joelho esquerdo. Dessa forma, o zagueiro fecha 2022 com apenas 12 partidas oficiais disputadas. Por isso, abaixo, O DIA mostra a cronologia dos fatos e os problemas que minaram o ano do defensor.

ESTREIA EM 2022 ADIADA



Inicialmente, vale lembrar que Rodrigo Caio passou por uma artroscopia no joelho direito já na reta final de 2021, em dezembro. O procedimento aconteceu antes mesmo das férias, no dia 7, sem intercorrências.

Entretanto, no dia 2 de janeiro de 2022, ele precisou ser internado por causa de uma infecção na região dos pontos. Na época, o Flamengo informou que foi iniciado o tratamento antibiótico de forma venosa para obter o melhor um melhor resultado.

No dia 08, foi realizado um novo procedimento para que fosse possível ver a eficácia do tratamento. Posteriormente, no dia 15 de janeiro, Rodrigo Caio finalmente recebeu alta do hospital.

EM CAMPO

O defensor, então, só voltou a ser relacionado no dia 1º de maio, para a partida contra o Altos-PI, válida pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. No entanto, a estreia aconteceu apenas no confronto da volta, no dia 11. Ele iniciou o duelo entre os titulares e foi substituído por Pablo, durante o intervalo.

Depois da estreia, ele disputou mais 11 jogos pelo Flamengo. No total foram: oito jogos no Brasileirão; dois na Copa do Brasil; e dois na Libertadores.

PROBLEMA NO OUTRO JOELHO

Contudo, o defensor voltou a ter problemas físicos praticamente dois meses depois de estrear na temporada. Durante a partida contra o Corinthians, no dia 10 de julho, válida pelo Brasileirão, Rodrigo Caio precisou ser substituído ainda no primeiro tempo.

De acordo com Marcio Tannuere, Gerente de Saúde e Alto Rendimento do Flamengo, o camisa 3 sofreu uma lesão no menisco medial do joelho esquerdo. Com isso, as partes optaram, em conjunto, pelo tratamento conservador para que o zagueiro ainda tivesse chances de retornar aos gramados. Entretanto, o Departamento Médico entendeu que a melhora foi aquém da esperada para um atleta de alta performance, e Rodrigo Caio será submetido a uma nova artroscopia, o que encerra sua temporada.