Início da venda de ingressos para a final da Libertadores será para setor para o público em geral - Divulgação/Conmebol

Início da venda de ingressos para a final da Libertadores será para setor para o público em geralDivulgação/Conmebol

Publicado 23/09/2022 11:46 | Atualizado 23/09/2022 11:48

A Conmebol confirmou para as 17h (de Brasília) desta sexta-feira (23) o início da venda de ingressos para a final da Libertadores, entre Flamengo e Athletico-PR, no dia 29 de outubro, em Guayaquil, no Equador. Neste primeiro momento, apenas o setor misto ficará à disposição dos torcedores, no valor de 245 dólares (aproximadamente R$ 1.282).



Além dos dois finalistas, a venda também é direcionada ao público em geral, em especial aos moradores de Guayaquil, assim como os brasileiros. Os interessados devem acessar o link disponibilizado pela Conmebol

Em outra fase, os ingressos para os setores atrás do gol serão comercializados especificamente para os torcedores de Flamengo (Sul) e Athletico-PR (Norte). Para esses setores, o ingresso custará 142 dólares (cerca de R$ 743 reais), mas a data do início da venda não foi divulgada.