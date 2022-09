Werton - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 23/09/2022 13:53

Rio - O Flamengo concretizou nesta sexta-feira a renovação do atacante Werton, promessa da base rubro-negra, até o fim de 2024. O jovem, de 19 anos, participou de três treinos com o elenco profissional nesta semana.

O clube que se interessar em contratar Werton junto ao Flamengo terá que desembolsar alto. A multa rescisória estipulada no novo vínculo está em 70 milhões de euros (R$ 356 milhões no câmbio atual).



Destaque na base do Flamengo, Werton já acumula três partidas entre os profissionais do Flamengo. Sua estreia foi promovida por Rogério Ceni em 2021, em partida contra o Cuiabá. No mesmo ano, também foi utilizado contra o Atlético-GO, na última rodada. Em janeiro, esteve em campo no segundo tempo da vitória por 2 a 1 sobre a Portuguesa, quando o Rubro-Negro escalou um time composto em sua maioria por jogadores do sub-20.