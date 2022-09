Maracanã voltou a ser palco de grandes festas da Nação - Paula Reis / Flamengo

Maracanã voltou a ser palco de grandes festas da NaçãoPaula Reis / Flamengo

Publicado 23/09/2022 19:05

O Flamengo divulgou as informações da venda de ingressos para o jogo da volta da final da Copa do Brasil, contra o Corinthians, que acontecerá no Maracanã. A comercialização para sócios começa na segunda-feira, às 10h. Já o público geral online pode adquirir as entradas a partir de terça-feira, às 18h.

IMPORTANTE

Todos os ingressos poderão ser comprados por este site: flamengo.superingresso.com.br . Em nota, o Flamengo informou que o acesso ao estádio será exclusivamente via ingresso físico. Assim, não será possível o uso de cartão-ingresso nesta jogo e o voucher de quem comprou ingresso on-line será liberado para troca no histórico de pedidos no site de vendas a partir do dia 12/10 (uma quarta-feira). É importante destacar que esta é uma orientação das autoridades de segurança.

O ingresso mais barato para assistir à final no Maracanã sai por R$ 70. Já o mais caro custa R$ 2,5 mil.

DATA DO JOGO

O jogo de ida está marcado para acontecer no dia 12 de outubro, às 21h45, na Neo Química Arena. Já o confronto da volta acontecerá na semana seguinte, dia 19/10, no mesmo horário, mas no Maracanã.

Abaixo, confira mais informações divulgadas pelo Flamengo:

ESCALONAMENTO