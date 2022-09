Esposa da Vidal, Sonia Isaza em apartamento no Rio - Reprodução / Instagram

Publicado 24/09/2022 14:06

Rio - Mulher do jogador do Flamengo, Arturo Vidal, Sonia Isaza realizou um ensaio no apartamento em que mora com o chileno na Barra da Tijuca. Dona de uma grande beleza, a musa fitness recebeu muitos elogios pela forma física que tem. Porém, o jogador rubro-negro também foi citado por um torcedor.

"Só por isso, o Vidal merecia a Bola de Ouro", disparou. O prêmio "Bola de Ouro" é dado pela revista "France Football" e premia o melhor jogador da temporada. Durante um período, o prêmio foi unificado com o melhor do mundo da Fifa. Porém, as premiações voltaram a ser separadas.



Vidal, de 35 anos, é casado com Sonia, de 33 anos. Eles estão juntos desde 2019, quando o chileno encerrou seu casamento com a ex-mulher, Maria Teresa Matus, mãe de três filhos do jogador. Sonia Isaza é estrela na Colômbia e já era conhecida antes do seu relacionamento com o jogador.