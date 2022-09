Gabigol - Marcelo Cortes / Flamengo

Rio - Principal ídolo recente do Flamengo, Gabigol pode estar deixando o clube carioca. De acordo com informações do jornal turco "Fanatik", o Fenerbahçe estaria preparando uma proposta de 33 milhões de euros (cerca de R$ 168 milhões na cotação atual) para contratar o artilheiro na janela de janeiro de 2023.

O desejo do clube turco teria a ver com Jorge Jesus. O treinador do Fenerbahçe não está satisfeito com os atacantes que possui no Fenerbahçe e deseja reforços. Gabigol foi comandado pelo português no Flamengo em 2019 e 2020 e viveu no período do Mister o seu melhor momento no Rubro-Negro.

A pedido de Jorge Jesus dois jogadores que estavam no Flamengo já foram contratados pelo Fernabahçe. O zagueiro Gustavo Henrique, que foi emprestado pelo Rubro-Negro, com opção de compra e o volante Willian Arão que foi negociado em definitivo.

Gabigol chegou ao Flamengo em 2019 e em pouco tempo se tornou um grande ídolo do clube carioca. No total, o atacante conquistou uma Libertadores, dois Brasileiros, duas Supercopas do Brasil, uma Recopa Sul-Americana e três Campeonatos Cariocas.