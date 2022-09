Dorival - Gilvan de Souza / Flamengo

Rio - O Flamengo deve ter um time considerado misto para a partida contra o Fortaleza, nesta quarta-feira, às 19h, no Castelão. Segundo o site "GE", a tendência é que Diego, Victor Hugo e Matheus França, que costumam atuar no "time B", ocupem as vagas deixadas entre os titulares pelos selecionáveis Arrascaeta, Everton Ribeiro e Pedro.

Os desfalques devem fazer com que Gabigol mude de posição e atue mais centralizado. Já Matheus França deve ser utilizado pelo lado esquerdo, assim como no empate em 1 a 1 com o Goiás.

O provável time do Flamengo tem: Santos, Rodinei, David Luiz, Léo Pereira e Filipe Luís; Thiago Maia, João Gomes e Diego; Victor Hugo, Matheus França e Gabigol.

Outra possibilidade estudada por Dorival, mas que é menos provável, é a dobra de laterais, com Matheuzinho e Rodinei escalado juntos. A tática já foi adotada por Dorival no empate com o Goiás.

Ao todo, o Flamengo tem 10 desfalques para a partida. Pedro, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Varela, Vidal e Erick Pulgar estão com suas seleções, enquanto Everton Cebolinha e Marinho, foram expulsos no clássico contra o Fluminense. Rodrigo Caio e Bruno Henrique, lesionados, completam a lista.